Los fans de Ariana Grande exigen que sea Megara en el live action de ‘Hércules’

La intérprete ha cantado una canción del icónico personaje y con ello se convirtió en la favorita para el papel

Esta semana se acaba de anunciar que ‘Hércules’ será el próximo clásico Disney que regrese a la gran pantalla con actores de carne y hueso y, previsiblemente, un montón de efectos especiales en la misma línea que Aladdín, que resultó un verdadero éxito en taquilla.

Por el momento no se conoce qué actores se encargarán de dar vida a los protagonistas, pero los fans de Ariana Grande tienen claro que nadie podría hacerle justicia mejor que ella al personaje de Megara después de que hace unas semanas cantara de forma magistral el tema ‘I Won’t Say I’m In Love’ -‘No diré que es amor’, en la versión en español- en el especial musical ‘The Disney Family Singalong’ de la cadena ABC.

Aunque ha sido su carrera musical la que le ha convertido en una estrella a nivel internacional, Ariana cuenta con sobrada experiencia en el mundo de la interpretación gracias a su trabajo en el teatro musical y a la serie de Nickelodeon ‘Victorious’, que le hizo ganar el estatus de ídolo juvenil.

Por el momento ella no se ha pronunciado acerca de la posibilidad de incorporarse al proyecto que producirán los hermanos Russo, pero ha habido otro actor que sí se ha apresurado a hacer llegar su candidatura a los estudios de Mickey Mouse.

Skylar Astin, conocido por las películas de ‘Pitch Perfect’, ha reaccionado al anuncio del remake de ‘Hércules’ en Twitter publicando un vídeo suyo interpretando al piano varias canciones de la película original, incluido el mítico ‘Go The Distance’, y también se ha ofrecido a participar únicamente en la banda sonora en caso de que su físico no encaje en el perfil que Disney esté buscando para el héroe de la cinta.