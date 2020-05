Muere actor de ‘Game of Thrones’ a los 65 años, la causa de la muerte se desconoce

B.J. Hogg, actor irlandés que trabajó en la popular serie Juego de tronos, ha fallecido a los 65 años. La causa de la muerte del actor no ha sido revelada, según informa BBC News.

“Era un gran hombre, con una gran personalidad y un actor excelente. Su familia debe estar devastada y mi corazón está junto a ellos. Era una las personas más agradables que conozco, es una gran pérdida”, afirmó Geoff Stanton, agente del actor.

R.I.P. William Henry Brian HOGG (1955-2020), better known by his stage name B.J. Hogg, Northern Irish actor best known for playing Big Mervyn in the sitcom Give My Head Peace.

He also played the title role in the Oscar-nominated short film Dance Lexie Dance. pic.twitter.com/u7cKl0bmAf

