VIDEO: Truenan contra enfermeros por bailar con supuesto cadáver embolsado con la palabra COVID-19

Unos 14 segundos de un video en la red social TikTok bastaron para generar el repudio de usuarios.

Cibernautas tronaron contra los protagonistas del clip, unos enfermeros de un hospital por burlarse de los muertos por coronavirus.

Las imágenes que en principio fueron compartidas desde la cuenta ya cerrada de @joedmarielaboydes muestran a cuatro enfermeros (dos mujeres y dos hombres) cargando a un supuesto cadáver en una bolsa identificada con la palabra COVID-19 mientras bailan.

Aparentemente, los empleados de la salud buscaban replicar el meme popularizado recientemente en el que varios africanos realizan una coreografía mientras trasladan un ataúd.

Aunque se cree que fue grabado en un hospital en Puerto Rico, aún no hay confirmación de su origen.

Los comentarios al video en redes sociales van desde cuestionamientos a la conducta “asquerosa” de los empleados de la salud hasta el pedido de arresto de los enfermeros.

The corona tik tok nurse videos cannot get any wor… pic.twitter.com/vVNjbX5cNm

— ESSENTIAL Julia Song (@realjuliasong) April 29, 2020