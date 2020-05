Blake Snell es el rey del videojuego con el título de la temporada virtual de las Ligas Mayores

Además de sus logros en el centro del diamante, el pitcher de los Rays de Tampa Bay, Blake Snell se convirtió en el primer ganador de la historia en la Liga de Jugadores “MLB The Show” promovida por las Ligas Mayores como una alternativa de entretenimiento para los aficionados durante el paro indefinido de actividades el el béisbol profesional.

I NEEED IT SO BAD 🕺🏼🕺🏼🕺🏼🕺🏼 #playersleaguechamp pic.twitter.com/MrsxggpUkc

Snell, quien clasificó a los playoffs con la mejor marca de la campaña regular (24-5), hizo buenos los pronósticos para alzarse con el gallardete virtual luego de vencer por barrida 3-0 al pitcher de los White Sox de Chicago, Lucas Giolito.

Y'all know we had to give you a little VICTORY! pic.twitter.com/8A7nZwmpYG

— Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) May 3, 2020