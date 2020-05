¿Pues qué hizo? Futbolista fue suspendido por el Hertha de Berlín por “comportamiento inadecuado” en un test de coronavirus

Salomon Kalou infringió las normas del club y de las autoridades sanitarias

El delantero Salomon Kalou fue suspendido por su club, el Hertha de Berlín por un “comportamiento inadecuado” durante una sesión de pruebas de coronavirus a los jugadores del equipo.

Todo comenzó cuando el jugador inició en su cuenta de Facebook una transmisión en vivo desde los vestuarios del club, en la que se aprecia que no tomó en serio las medidas de seguridad impuestas por las autoridades sanitarias, ya que no guardó la sana distancia e, incluso, repartió apretones de manos a sus compañeros.

“Salomon Kalou ha vulnerado las reglas de los vestuarios y su comportamiento no es adecuado ni con las medidas adoptadas ni con las normas del club. Hertha BSC, por lo tanto, decidió suspenderlo con efecto inmediato“, explicó el equipo de la Bundesliga a través de un comunicado.

“El vídeo mostrado por Salomon Kalou da la impresión de que los jugadores de Hertha de Berlín no toman en serio las reglas prescritas de distancia e higiene por parte de las autoridades sanitarias. Nos gustaría decir que este fue el acto de un solo jugador. El hecho de que otros miembros del equipo no llamaran su atención sobre esta mala conducta y respondieran el saludo con un apretón de manos muestra que las referencias regulares a las reglas de distancia e higiene deben ser aún más intensas“, detalló el club en el documento.

Por su parte, el jugador de 34 años respondió eliminando el video y ofreciendo disculpas a la institución, a sus compañeros y a sus seguidores.

“Pido disculpas. Realmente no pensé y estaba contento de que nuestras pruebas todos fueran negativas. Quiero disculparme con los que se muestran en el vídeo que no sabían que estaba transmitiendo y que no quería entrar en esta situación”, mencionó el artillero marfileño como parte de su justificación.

Se espera que en los próximos días se revele el número de jornadas que Kalou estará sancionado.