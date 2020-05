Una escuela de Miami desafía al gobernador y anuncia que reabrirá sus puertas, a pesar de su prohibición

Una escuela del condado de Miami-Dade podría abrir sus puertas a pesar de que los tres condados del sur de la Florida todavía no han recibido la luz verde del gobernador para reanudar las actividades durante la pandemia del coronavirus.

Los operadores del Centro de Aprendizaje de Aventura enviaron mensajes a los padres en las redes sociales el domingo por la noche diciendo que estaban listos para trabajar de nuevo, sorprendiendo a los padres preocupados por sus hijos y también por la ciudad.

A través de sus redes sociales, el domingo por la noche enviaron mensajes a sus seguidores diciendo que están tomando todas las precauciones para el primer día de regreso a las clases y que “esperan verte el 4 de mayo”.

Un mensaje posterior tuvo como objetivo aclarar esa afirmación diciendo que llegarían más notificaciones.

Los oficiales del cumplimiento de los códigos de la ciudad de North Miami Beach estaban en el campus de la escuela el lunes por la mañana, mientras que varios padres que se presentaron dijeron que todavía estaban incómodos con la reapertura en este momento.

El sitio web de la escuela dice que acepta recién nacidos hasta el quinto grado, mientras que el mensaje también envió imágenes de trabajadores vestidos con trajes de materiales peligrosos. Señaló que la escuela estaba siendo desinfectada para la llegada segura de los estudiantes y miembros del personal.

“Dijeron que los niños deberían usar máscaras. Creo que van a limitar el número de personas que entran y salen. Creo que es un poco pronto. Personalmente no me siento cómoda enviando a mi hijo de regreso a la escuela”, decía Natalie Otalvado, madre de un estudiante de la escuela.

La ciudad de North Miami Beach envió una declaración diciendo que el departamento de la aplicación del código hizo varios intentos para contactar al Centro de Aprendizaje de Aventura con anticipación para discutir sus planes de reanudar las operaciones, pero los operadores no respondieron.

“Volver a abrir una escuela privada en este momento sería una violación de las órdenes de emergencia estatales y locales porque no se consideran negocios esenciales”, apuntó la ciudad en un comunicado. “Si se abre el Centro de Aprendizaje de Aventura, North Miami Beach tomará las medidas apropiadas para proteger la salud y la seguridad del público”.

