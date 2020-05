Boeing anuncia avión de combate autónomo que utiliza IA

La compañía fabricante de aviones, Boeing, reveló cómo será el avión de combate autónomo que utiliza inteligencia Artificial(IA) llamado Loyal Wingman que fue diseñado para la Real Fuerza Aérea Australiana (RAAF).

La compañía informó que el Loyal Wingman no es completamente autónomo, sino que combina inteligencia artificial con un sistema de control a distancia que puede gestionarse desde una interfaz de escritorio.

La IA del dron ayudaría a sobrellevar tareas de navegación para ubicarse en la posición correcta y anticipar movimientos antes de una instrucción.

El Loyal Wingman mide 11.5 m de largo y tiene una nariz que puede acomodar una gran variedad de cargas útiles.

El dron puede llevar un sistema de búsqueda o seguimiento infrarrojo, radares, puertas de enlace de comunicaciones o sistemas de láser defensivos. Estas cargas son intercambiables y pueden ajustarse durante la misión gracias a su sistema modular de cierre rápido.

El fabricante aseguró que Loyal Wingman está pensado para volar y pelear junto a otros jets tripulados.

La idea es ampliar una fuerza de reacción sin invertir millones comprando aviones de combate, e incluso servir como “escudo” para evitar que los jets tripulados sean alcanzados por el fuego enemigo.

Un Loyal Wingman que cuesta unos cuantos millones de dólares, protegería a aviones de combate que pueden costar hasta 100 millones de dólares cada uno.

