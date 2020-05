Chris Evans cometió una travesura a su perro Dodger tratando de arreglarle el pelo

Mientras lleva a cabo el distanciamiento social en casa, Chris Evans trató de hacerle un corte a su perro Dodger y lo único que logró fue dejar a su perro con parches desiguales de piel de diferentes longitudes.

“Le aseguré que sabía lo que estaba haciendo. Al principio parecía escéptico, pero con la ayuda de algunas golosinas, lo convencí“, escribió el actor como pie de una foto publicada en redes sociales.

I assured him I knew what I was doing. He seemed skeptical at first, but with the help of a few treats, I talked him into it.

It went so wrong, so fast. I guess some things are better left to the professionals.

(He hasn’t seen a mirror yet. I told him it looks great) pic.twitter.com/uooHwtmgH3

