Instalan “cementerio” temporal en estacionamiento de Brooklyn por crisis de COVID-19

Varios camiones refrigerados conteniendo cadáveres han sido instalados en un estacionamiento de Brooklyn mientras las autoridades de NYC lidian con un creciente número de fallecidos en medio de la pandemia de coronavirus.

Los camiones se ubicaban ayer desde las calles 36 a 39, a lo largo de la 2da Avenida en Sunset Park. Hasta el lunes, 30% de los camiones estaban llenos, informó New York Post.

El Ayuntamiento reconoció que los camiones son parte de una flota que se utiliza para el almacenamiento a largo plazo de cadáveres, para reducir la presión sobre los hospitales y las funerarias, abrumados durante la pandemia.

“En Sunset Park, cerca de donde vivo, ahora hay 27 camiones de refrigeración. La escala de esto (es) insondable”, tuiteó el artista Josh Begley, quien vive en el vecindario.

La oficina del médico forense le dijo al presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, que está estableciendo una ubicación en un muelle cerca de la calle 39 para “almacenar cuerpos”.

Avery Cohen, vocera del ayuntamiento, dijo en un comunicado que “muchos de estos [camiones] están vacíos y, por lo tanto, requieren un lugar para estacionarse”.

NYC confirms it’s an outdoor morgue, “where human remains will be frozen inside freezer trucks” https://t.co/PcyW990KKy pic.twitter.com/c1foXeRS7J

— Josh Begley (@joshbegley) May 5, 2020