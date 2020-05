La importancia del español

“Tenemos un paciente hispano quien no habla inglés. ¿Alguien habla español?” ¡Cuantas veces he alzado la mano en respuesta a esta pregunta! Como estudiante de medicina viendo pacientes en el hospital he visto la importancia de poder hablar los dos idiomas fluidamente y, a la vez, la triste realidad de la escasez de médicos y estudiantes bilingües.

Como niño no podía apreciar lo que hacían mis padres con respecto a mi educación. Siendo hijo de padres que emigraron de Colombia a New Jersey, era natural que me criara en un hogar donde se hablara el español. Desde temprano mis padres se encargaron de enseñarnos a mi hermana y a mí a leer y escribir en español. Mientras trabajaba, mi madre le pedía a la niñera que nos diera las lecciones. Mis padres hacían el esfuerzo de enseñarnos para poder comunicarnos con el resto de la familia en el exterior. A veces me daba pereza aprender pero mis padres, con amor y sabiduría, insistieron.

A través de los años pude ver los frutos de esa inversión. Donde lo he vivido más ha sido como estudiante de medicina. He perdido la cuenta de los pacientes a quienes he servido en español. Un caso memorable ha sido el de un inmigrante indocumentado que desarrollo una adicción al alcohol. Era tan severa la adicción que cuando dejaba de beber alucinaba hasta el punto de intentar suicidarse. El me pedía que lo visitara simplemente para hablar porque, al poder hablar en español, yo era la única persona en la cual él podía confiar. Otro caso involucraba varias conversaciones con la madre de un paciente. Yo me emocione cuando ella me dijo que en los 25 años desde el diagnóstico inicial, nadie le había explicado tan claramente la condición de su hijo.

Yo comparto estas experiencias para motivar a los padres hispanos. Tengo varios compañeros hispanos pero la mayoría no hablan el español fluidamente. Muchos cuentan que los padres nunca les enseñaron por pena. Es una lástima porque el idioma es lo que más directamente nos permite servir a los más vulnerables en nuestra comunidad hispana. Existe una oportunidad única al crecer en un hogar hispano por la oportunidad de ser bilingüe y el poder obtener el conocimiento de nuestra idiosincrasia. Esto permite formar una persona, sin importar su profesión, que puede contribuir mucho a los más necesitados incluyendo a los inmigrantes indocumentados.

Padres, mantengamos el español en nuestros hogares. Es una inversión en el bienestar de nuestras comunidades y el futuro de nuestros hijos. Mis estudios han requerido de muchas lágrimas pero cuando puedo utilizar el español para ayudar a un paciente, puedo decir que todo ese esfuerzo ha valido la pena.

-Christian S. Monsalve es estudiante de medicina de la Universidad de Rutgers