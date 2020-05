Incendios en Florida causan evacuaciones y cierre de carretera

Impulsado por los fuertes vientos y la baja humedad, un incendio de pantano denominado “5 Mile Swamp Fire” en inglés, se desbocó el miércoles, lo que dio lugar a órdenes de evacuación para unos 1,100 residentes de Milton, la ciudad principal del condado de Santa Rosa en Florida.

🚨WILDFIRE UPDATE🚨@FLForestService crews are in day 3 of suppression efforts on the #5MileSwampFire. Additional firefighting personnel & resources are en route to assist.

I-10 is closed from Exit 22 Avalon Blvd to Exit 31 at Hwy 87.

Follow @FFS_Blackwater for updates. pic.twitter.com/9XWX9iueHr

— FL Dept. of Agriculture & Consumer Services (@FDACS) May 6, 2020