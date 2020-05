Los 10 peloteros que pierden más de $1 millón por cada semana que se deja de jugar durante la pandemia

El paro indefinido de la actividad en el béisbol de las Ligas Mayores ha provocado una serie de pérdidas en toda la cadena que involucra la industria deportiva en el denominado “pasatiempo estadounidense”; sin embargo, para un puñado de peloteros, cada día que se retrasa el probable inicio de la temporada representa pérdidas superiores a $1 millón de dólares a la semana.

Según un estudio realizado por la agencia AP con base a los contratos actuales de los beisbolistas, el jardinero de los Angels de Los Ángeles, Mike Trout, y el pitcher de los Yankees de Nueva York, Gerrit Cole, encabezan la lista de jugadores que más dinero obtendría por partido en la temporada 2020, con un ingreso equivalente a $220 mil dólares por cada vez que se enfunden la franela de sus equipos, lo cual suele ser seis veces semanales.

