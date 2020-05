“Trump disfruta apuñalando a Nueva York por la espalda”: gobernador y alcalde indignados ante chantaje presidencial

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y el alcalde Bill de Blasio, criticaron una vez más al mandatario Donald Trump, esta vez por sus comentarios sobre los posibles rescates financieros a Nueva York, el estado más golpeado en el país por el coronavirus.

En una entrevista exclusiva con New York Post, el lunes Trump dijo que sería injusto para los Republicanos si el Congreso aprobase los “rescates” de coronavirus porque los estados que se beneficiarían principalmente de esa financiación están dirigidos por Demócratas.

Tanto De Blasio como Cuomo criticaron a Trump por sus crudos comentarios alegando que esos rescates serían injustos para los “estados Republicanos”.

El alcalde de NYC argumentó que el mandatario estaba “enfrentando a estadounidenses contra estadounidenses”, mientras que Cuomo dijo que EEUU no es un debate entre azul (Demócrata) o rojo (Republicano), sino es “rojo, blanco y azul”, por la bandera nacional.

El alcalde De Blasio comenzó su sesión informativa de ayer criticando a Trump por no ayudar a su estado de origen: “El presidente de EEUU, un ex neoyorquino, que parece disfrutar apuñalando a su ciudad natal por la espalda, hablando de que no habrá rescate financiero para Nueva York”, dijo, citado por Pix11.

“¿Qué tipo de ser humano ve el sufrimiento aquí y decide que las personas en la ciudad de Nueva York no merecen ayuda?”

Y además lo responsabilizó por causar la tragedia: “Trump no estuvo allí para nosotros cuando necesitábamos las pruebas (médicas) para detener esta horrible enfermedad y ahora está hablando de no ayudarnos en nuestra hora de necesidad (…) Eso significa que no está dispuesto a ayudar a los socorristas y trabajadores de primera línea”.

Mientras tanto, el gobernador Cuomo dijo que Washington no ha brindado ayuda a los gobiernos estatales ni locales. “Si matas de hambre a los estados, ¿cómo esperas que los estados puedan financiar todo este programa de reapertura?”

Añadió que “Cada estado tiene casos de coronavirus, y no son sólo los estados Demócratas” los que padecen problemas económicos.

Cuomo también señaló que el gobierno federal no le ha estado dando dinero a Nueva York “por años”. “Todo lo que estaba haciendo era negativo para Nueva York”.

El gobernador también afirmó que los estados Demócratas han aportado más dinero que los Republicanos.

Citó para ello a los cinco grandes donantes -New York, New Jersey, Massachusetts, Connecticut y California-, y los comparó con los cinco grandes receptores: Virginia, Maryland, Kentucky, Alabama y Florida. “Por años los (estados) Demócratas los han estado manteniendo”, sentenció.

For the constant criticism from the Do Nothing Democrats and their Fake News partners, here is the newest chart on our great testing “miracle" compared to other countries. Dems and LameStream Media should be proud of the USA, instead of always ripping us down! pic.twitter.com/8AwnPCNchF

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2020