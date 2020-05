Alarma por anuncio del alcalde de recortar presupuesto a trabajadores esenciales por crisis fiscal de Nueva York

Diversos políticos de la ciudad, la mayoría Demócratas, reaccionaron alarmados al anuncio del alcalde Bill de Blasio de suspender o despedir a empleados municipales esenciales si la ciudad no recibe fondos federales de estímulo para llenar los vacíos presupuestarios causados ​​por la pandemia de coronavirus.

Criticaron al alcalde por sus declaraciones ayer al programa “New Day” de CNN sobre su disposición a sacrificar los trabajos de policías, doctores y maestros de la ciudad antes de reducir su plan de gastos de $89.3 mil millones de dólares, incluido el programa de salud mental ThriveNYC, de $1 mil millones, encabezado por su esposa, Chirlane McCray.

“En un momento en que los trabajadores de la ciudad están en la primera línea de la pandemia, el alcalde no debe amenazar sus medios de vida de esta manera”, dijo a New York Post el Contralor de la ciudad, Scott Stringer.

“Desde la expansión de los contratos hasta el gasto desbocado sin resultados, he dicho repetidamente que las agencias pueden encontrar mayores ahorros sin dañar a nuestros trabajadores”, dijo Stringer.

En la víspera, el martes Stringer ya había criticado los miles de millones de dólares gastados en personas sin hogar sin que se haya logrado reducir la indigencia en la ciudad, el plan ThriveNYC, contratos innecesarios del Departamento de Educación y gastos generales.

Cuando se le preguntó acerca de los recortes durante su sesión informativa diaria sobre el coronavirus de ayer, De Blasio se negó a proporcionar detalles sobre posibles despidos y dijo que estaba enfocado en asegurar un rescate federal.

Pat Lynch, presidente de la Asociación de Benevolencia de la Policía (NYCPBA), el principal sindicato policial, de nuevo criticó al alcalde por la propuesta.

“La ciudad de Nueva York no puede equilibrar absolutamente su presupuesto con las espaldas de sus trabajadores, especialmente los oficiales de policía”, dijo Lynch.

“Antes de esta pandemia, el crimen estaba fuera de control. Ahora todo nuestro tejido social está bajo una tensión tremenda, y los oficiales de policía ya están estirados para mantener el orden. Si cortamos a los policías, habrá caos en lugar de una recuperación”, pronosticó.

Varios miembros del Concejo Municipal también desgarraron las prioridades del alcalde durante una audiencia de presupuesto ayer, diciendo que debería recortar el controvertido plan de salud mental de su esposa, contratos inflados y consultores, antes de poner en riesgo el empleo de los trabajadores esenciales.

“Podemos recortar $1 mil millones (de dólares) del programa fallido ThriveNYC que no está sirviendo a los neoyorquinos, no está dando los resultados por ese tipo de dinero”, dijo el concejal Mark Gjonaj, Demócrata del Bronx, en la audiencia.

Adrienne Adams, concejal de Queens también Demócrata, instó a la directora de presupuestos de la ciudad, Melanie Herzog, a “echar un vistazo más de cerca a ThriveNYC” después de enterarse de que el programa sólo tendrá recortes de unos $20 millones de dólares durante dos años.

En defensa, Siobhan Dingwall, portavoz de McCray, dijo que ThriveNYC es más vital que nunca.

“Ante una crisis sin precedentes, es imposible mirar los datos y no ver la necesidad de estos servicios ahora más que nunca”.

De Blasio también defendió a ThriveNYC durante su conferencia de prensa del miércoles, diciendo que no estaba de acuerdo con la evaluación del contralor Stringer de que no estaba teniendo un impacto.

“Cualquier cosa que se trate de salud y seguridad es una prioridad, ya sea sobre salud física o mental”, afirmó el alcalde.

New York City Mayor Bill de Blasio says his city has a $7.4 billion budget gap and is calling on Congress for a stimulus. "If they don't get aid to the front line quickly, cities really will be facing horrible choices, horrible furloughs and layoffs, and some literal bankruptcy." pic.twitter.com/OWsMiA5812

— CNN (@CNN) May 2, 2020