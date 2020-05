¡Alerta neoyorquinos! ¡Deben usar máscaras si quieren que el coronavirus termine!

Preocupa a residentes y autoridades que todavía haya algunos que no respeten las normas que buscan frenar los contagios

Ese es el insistente llamado, casi al punto del desespero, que las autoridades municipales y estatales de Nueva York siguen haciendo a diario a los neoyorquinos. Y es que hay temor, porque todavía se ven a algunos en las calles y parques que no están cumpliendo con una de las normas más básicas para frenar la propagación del coronavirus, como es el uso de mascarillas o tapabocas.

La gran preocupación es que a pesar de la insistencia en que se obedezca la norma, hay dos factores que se están combinando actualmente y que provocan que muchos se ‘relajen’ en el cumplimiento del distanciamiento social: la disminución de las cifras de muertos y hospitalizados que dan la falsa sensación de que la crisis está pasando, y el aumento de las temperaturas que estimula a muchos a dejar el encierro y salir a las calles y parques.

Un ejemplo de esto fue el pasado fin de semana. Con temperaturas que llegaron hasta casi los 80° Fahrenheit, miles de neoyorquinos dejaron sus casas y abarrotaron los parques de la ciudad, y en imágenes que circularon por las redes sociales, y en varios medios de comunicación, se pudo constatar como muchas personas estaban incumpliendo las dos principales pautas del distanciamiento social, mantenerse a una distancia de seis pies y usar un tapaboca. Esto lo corroboró El Diario en un recorrido por el Central Park, y el Hudson River Park, en Manhattan.

Y estos casos de desobediencia a las normas están causando ahora más alarma, luego que el gobernador Andrew Cuomo confirmara, con cifras en mano, que el mayor porcentaje de las más de 600 nuevas hospitalizaciones diarias por COVID-19 que se están registrando, son personas que han permanecido en sus casas durante la cuarentena, y no de trabajadores esenciales que deben salir diariamente a sus empleos e incluso usan el transporte público.

El mandatario estatal presentó los resultados de un reporte del cual se puede dilucidar una preocupante realidad: muchos neoyorquinos se estarían contagiando por no obedecer las normas básicas para protegerse a ellos mismos y a los demás, cuando salen de sus encierros a comprar comida, hacer ejercicio o simplemente a tomar aire.

El reporte mostró datos de 113 hospitales y 1,269 pacientes que fueron internados en un período de tres días y que demostraron que el 66% de los nuevos ingresos fueron personas que han estado cumpliendo el encierro en sus hogares en las pasadas semanas.

“Neoyorquinos contra neoyorquinos”

“¡No es mucho pedir! Es algo muy sencillo el usar las máscaras, y la verdad que me irrita ver a gente que no respeta normas tan sencillas”, dijo indignado Frankie Crescioni, al comentarle a El Diario sobre los casos de aquellos que no se protegen. “Si no respetas tu propia salud por lo menos si la salud de los demás”.

El boricua de 45 años, y residente en Inwood, en el Alto Manhattan, comparó la situación como si se tratara de “neoyorquinos contra neoyorquinos”

“Creo que esto se debe a dos cosas. Una es el falso sentido de seguridad de muchos que creen que aunque se contagien no será algo mortal, y es porque ven que algunos ya se enfermaron y no la pasaron mal, y lo otro es una percepción falsa de que la peor etapa de la crisis ya pasó, y eso está motivando a la gente a relajarse”, dijo el boricua al analizar, desde su punto de vista, la situación.

Crescioni es padre de una bebé de casi dos años, y su gran preocupación es lo que pudiera ocurrir con ella. “A mí en lo particular me afecta mucho la irresponsabilidad de la gente, porque tengo esta niña pequeña, además de mi mamá de edad muy avanzada, y por ellas me siento vulnerable”.

Una preocupación similar expresó Mercedes Hoja, una dominicana de 60 años, al decir que en algunas aceras del vecindario donde vive en Jamaica, en Queens, sigue viendo a gente caminando sin máscaras. “Es como si no entendieran cuál es la realidad que estamos viviendo, con una enfermedad que está matando a muchos”.

Y aunque ha sido descartado por los científicos, esta madre cree que el virus sí puede estar en el aire, asegurando que por eso “me impresiona ver a gente caminando sin máscaras como si nada, sin ni siquiera ponerse un pañuelito, y usar guantes, y hasta los desinfectantes”.

Leandro Peña, quien vive en el sector de Kingsbridge Hill, en El Bronx, también ha sido testigo de neoyorquinos que no respetan la norma de los tapabocas.

El dominicano de 39 años cuenta que aunque no le consta que las fotos de la gente aglomeradas en parques de Manhattan sean ciertas, sí ha visto a gente en el Van Cortlandt Park sin las máscaras, y y hasta reunidas en grupos, que se ven que no son familias, y sin respetar la distancia.

“Aunque este parque es grande y no hay tanta aglomeración, si los observo en las esquinas, en grupitos, que se nota claro que no viven juntos, y todos andan sin las máscaras, o las tienen en el cuello y eso no protege a nadie”, dijo Peña.

El profesional, quien ahora trabaja desde su casa, catalogó de irresponsable a quienes no siguen las normas. “Muchos dicen que como estoy joven no me pasa nada, pero el problema es que ellos podrían ser asintomáticos y podrían estar afectando a los demás sin saberlo”.

La meta es evitar un boomerang

En su rueda de prensa diaria, el gobernador Cuomo reconoció este jueves que los esfuerzos que estaban haciendo los neoyorquinos para contener la expansión del coronavirus estaban funcionando, y puso como ejemplo, una vez más, que mientras las cifras de casos continúan aumentando en todo el país, en Nueva York continúan registrando un mantenido descenso.

El Gobernador dijo que en las pasadas 24 horas hubo 231 fallecidos, marcando el sexto día seguido por debajo de los 300, aunque esto aumentó la cifra total de fallecidos en el estado a más de 20,800, y en la Gran Manzana a 14,162. A su vez, las hospitalizaciones y el número de personas ingresadas a unidades de cuidados intensivos también disminuyeron.

“Los números en Nueva York están bajando dramáticamente, en comparación con el resto del país que siguen aumentando. Esto demuestra que lo que estamos haciendo está funcionando”, dijo Cuomo, pero sin bajar la guardia insistió en la importancia de que gente siga respetando las reglas de distanciamiento social.

Entre tanto, aunque el alcalde Bill de Blasio también reconoció que la mayoría de los neoyorquinos sí están cumpliendo las normas y obedeciendo cuando un policía se les acerca para recordárselas, insistió este jueves, también en su rueda de prensa diaria sobre el coronavirus, que la Ciudad hará los protocolos sobre el distanciamiento social cada vez más claros, y así evitar se retorne el “boomerang”.

“Insisto que no se tolerarán las aglomeraciones de personas que no cumplan con el distanciamiento social, porque es algo peligroso. Si vemos a la gente muy cerca una de otra nos aseguraremos que mantengan la distancia, nos aseguraremos que usen tapabocas, que es lo que ha estado haciendo la Policía”, dijo el mandatario municipal.

El Alcalde indicó que había algunos parques, que debido a su configuración, provocaban que se aglomeraran las personas. “Estamos trabajando actualmente en estrategias para resolver esa realidad, y vamos a presentar un plan preliminar mañana (el viernes).

Tanto Cuomo como De Blasio han sido muy claros en su mensaje: si los neoyorquinos se relajan ahora en obedecer las normas de distanciamiento social, las buenas noticias que hemos tenido en los pasados días con la reducción de las hospitalizaciones y muertes se convertirán rápidamente en malas noticias, con un resurgimiento de casos que ‘destruirán’ todo lo que se ha logrado hasta ahora.

Cifras del coronavirus en NY: