Antonio Carlos Santos le pidió chamba a Emilio Azcárraga pero… ni siquiera lo peló

El 'Negro' Santos no está satisfecho con el trabajo de Miguel Herrera

Antonio Carlos Santos, quien brilló con las Águilas del América a finales de los 80 y principios de los 90, reveló en entrevista para Fox Sports, que su idea siempre ha sido trabajar en la institución, pero no le han dado la oportunidad.

El “Negro” Santos explicó que Emilio Azcárraga, dueño de América, sabe de esto, pues alguna vez se encontraron y le hizo saber su interés para volver al club.

“Alguna vez encontré a Emilio, cuando estaba mucho más joven, en Acapulco y le decía que por qué no había la oportunidad de que yo pudiera pertenecer al equipo, como se la han dado a varios que no le han dado nada al equipo, me dijo que lo buscara, lo fui a buscar dos veces, entiendo que el señor está ocupado, me atendió Bernardo Gómez y me dijo: ‘Ya sé lo que tú necesitas’ y ya, hasta hoy estoy esperando“, reveló Carlos Santos.

Ante la nula respuesta por parte de Azcárraga, Antonio Carlos Santos interpretó que es una persona ‘non grata’ en el club azulcrema, a pesar de su amor por la playera de las Águilas.

“Eso quiere decir que no soy de su agrado, que cualquiera puede entrar menos el Negro que sudó la camiseta, que ganó títulos, que sigue siendo uno de los jugadores más emblemáticos de ese equipo, que peleó con cualquiera por esa institución”, añadió.

Para Antonio Carlos Santos lo ideal sería que en América se regresara a la fórmula de los 80′.

“Volver a la fórmula del pasado, pongan gente que quiera al equipo de América, pongan gente a trabajar con la cantera como los está haciendo Alfredo Tena”, concluyó.