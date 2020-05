Contra terremotos, con techo de cine y pantalla de 120 yardas: SoFi Stadium, el estadio de los $5,000 millones de dólares

Cuando uno mira las ilustraciones o las fotos recientes del nuevo estadio erigido en la ciudad de Inglewood, California, cobra sentido aquel primer comentario del comisionado de la NFL acerca del inmueble.

El 12 de enero de 2016, momentos después de anunciarse que el equipo de los Rams se mudaría de San Luis a Los Ángeles, Roger Goodell pronosticó que el estadio cambiaría “no solo los estadios y complejos de la NFL, sino los complejos deportivos alrededor del mundo”.

Fue el proyecto del majestuoso escenario con sus vastos alrededores lo que convenció en aquella ocasión a los dueños de la NFL de que los Rams debían volver a Los Ángeles.

El complejo estará localizado sobre lo que antes era el famoso hipódromo de Hollywood Park, cruzando la calle del Forum, otro escenario histórico del sur de California.

El tiempo ha transcurrido. Los Rams jugaron sus anteriores tres temporadas en el Memorial Coliseum y ahora tanto ellos como los Chargers, quienes más adelante se sumaron al plan de Inglewood, solo esperan el momento de poder jugar en el inmenso estadio cuyo costo extraoficial se elevó a casi $5,000 millones de dólares.

El estadio fue bautizado el año pasado como SoFi Stadium tras firmarse un acuerdo de 20 años con esa empresa de finanzas personales.

La pandemia del COVID-19 ha puesto en suspenso el desarrollo normal de la temporada 2020 de la NFL. La liga publicará este jueves el calendario de la campaña, aunque estará sujeto a modificaciones obligadas. Todo es posible, incluso la celebración de partidos sin público, al menos en un principio.

Al margen de esto, las obras en el SoFi Stadium -el primer estadio construido para la NFL en la historia de Los Ángeles- no se han detenido. Y ahora que ha cobrado completa forma y solo faltan los acabados finales, es posible identificar las principales características e innovaciones que hacen del SoFi el estadio más moderno y obviamente el más costoso del planeta.

Hasta ahora, el estadio más caro era el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey con aproximadamente $1,600 millones de dólares.

La primera gran característica del SoFi Stadium es su localización. Desde un principio, el estadio fue concebido como la piedra angular de un complejo gigante que tiene una superficie total de alrededor de 1.2 millones de metros cuadrados, que representan casi 3.5 veces el área donse se encuentra Disneyland. Junto al estadio ya se ha levantado un edificio que será la casa de medios de la NFL, incluyendo el canal NFL Network. A un lado habrá un lago artificial y no lejos de ahí todo un centro de entretenimiento con restaurantes, tiendas, cines y un hotel de lujo.

El rasgo más distintivo del estadio es la gigantesca pieza exterior de la estructura que los creadores llaman “Canopy”, una especie de dosel que resguarda el palacio interior. Esta espectacular cubierta plateada es lo que le da al SoFi Stadium esa apariencia de nave extraterrestre. Desde el punto de vista arquitectónico, es moderno, y lo notable del “canopy” es que se sostiene sobre el suelo por sí solo.

La más notable innovación tecnológica de la nueva casa de los Rams y Chargers es el óvalo gigante de video bautizado como el “Oculus”. Tiene una longitud de 120 yardas, una altura de 50 y un peso total de 1,000 toneladas. Su dimensión podría hacer ver pequeña a la famosa pantalla de alta definición del estadio de los Dallas Cowboys.

Este monstruo luminoso que por sí solo vale una fortuna, desplegará 80 millones de pixeles para la más alta calidad visual, contendrá 260 bocinas o “speakers” y podrá ser disfrutado en su cara interior para quienes se encuentren en los niveles de abajo, lo mismo que en su cara exterior para quienes se encuentren en las alturas, algo inédito para un instrumento de tal tamaño. Honestamente, estando colgado del techo, el Oculus sería una atracción aún estando apagado, pero las pruebas recientes a nivel de cancha ya muestran su impacto.

The Oculus inside SoFi Stadium is almost done and is being tested 🔥👀 (via edgarcia0880/Instagram) pic.twitter.com/zEj1DJ5b01

— Cameron DaSilva (@camdasilva) April 30, 2020