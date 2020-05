Lanzan nuevo tráiler de “The Last of Us Part II”

Ambientada cinco años después de los hechos ocurridos en "The Last of Us" (2013), esta secuela devuelve a los jugadores a unos Estados Unidos devastados por una enfermedad infecciosa

Su salida al mercado tuvo que retrasarse del 29 de mayo al 19 de junio a causa de la pandemia. Foto: Sony / Cortesía