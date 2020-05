Misterioso ladrón enmascarado ha robado 21 negocios en Queens y Brooklyn

Al estilo Hollywood, un misterioso ladrón con máscara ha robado ya 21 negocios por toda la ciudad desde mediados de marzo.

NYPD divulgó ayer un video de la persona que buscan para interrogar sobre la serie de robos en restaurantes y tiendas de comestibles en Brooklyn y Queens, sucedidos entre el 17 de marzo y el 3 de mayo.

El ladrón ingresó a las tiendas y restaurantes al tirar un ladrillo sobre una puerta o ventana de vidrio o al dañar las cerraduras, detalló New York Post.

El sospechoso se ha llevado licor, joyas, productos electrónicos, cigarrillos y aproximadamente $4,280 dólares en efectivo de los negocios cerrados.

El individuo se describe como de aproximadamente 5 pies 8″ de estatura y fue visto por última vez con una máscara y guantes blancos.

🚨WANTED🚨 for A Burglary Pattern inside 21 commercial establishments #Brooklyn #Queens @NYPD79Pct @NYPD83Pct @NYPD90Pct @NYPD94Pct @NYPD104Pct between 3/17/20 and 5/3/20💰Reward up to $2500👓Seen him? Know who he is?☎️Call 1-800-577-TIPS or DM us!📞Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/3uc0qTblDt

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) May 6, 2020