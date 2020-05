Trabajadores de Chipotle se quejan ante OSHA de sus condiciones de trabajo

La queja es la falta de información y lo expuestos que quedan los trabajadores

A mediados de marzo, cuando el mexicano Miguel Amigón salía de su turno en Chipotle, uno de sus compañeros le comentó que no iba a volver el día siguiente porque se iba aislar ya que su hermana había dado positivo en la prueba del Covid-19.

“Entonces no llevábamos cubrebocas y no nos lo dijo el manager sino él”, explica. Al poco tiempo él empezó con fiebre, perdió el olfato y desarrolló síntomas del coronavirus. Su esposa y su hijo de 18 años también. Fueron al hospital del Elmhurst en Queens pero había tanta gente en emergencias que se fueron a pasar la enfermedad en casa.

El jueves, Amigón era uno de los tres empleados que presentaron una queja ante la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA) del departamento de Trabajo por las condiciones en las que operan las tiendas de esta cadena de comidas.

Aunque este mexicano apenas lleva trabajando desde finales del año Chipotle le ha pagado la licencia de los 14 días que estuvo fuera por enfermedad. No obstante, Amigón considera que no hubo una comunicación por parte de los managers para hablar de los riesgos reales e informarles sobre su exposición a la enfermedad.

Él volvió al trabajo el día 6 de abril y se enteró que algunos de sus compañeros también habían tenido la enfermedad. Los que se quedaron en la tienda de Manhattan nunca fueron informados de su cuarentena y no desinfectaron mientras él estaba fuera. Otro compañeros están afectados desde que él ha vuelto pero la empresa ha seguido sin informar y hasta la última semana de abril no instauró la obligatoriedad de la máscara.

Las quejas de otros tres trabajadores, todos latinos, son similares y hacen referencia a una práctica de desinformación que no alerta de potenciales brotes de enfermedad en las tiendas. El otro motivo que se aduce es la falta de limpieza a fondo con desinfección de las tiendas y la falta de medidas que aseguran la distancia social entre trabajadores y entre estos y los clientes.

Los trabajadores, apoyados por el sindicato 32BJ, quieren que OSHA inspeccione los locales en los que trabajan y se tomen medidas que aseguren la seguridad de los trabajadores.

Marissa Andrada, Chief People Office de Chipotle explicaba que la salud y la seguridad “de nuestros empleados y clientes es nuestra principal prioridad. Además de los protocolos existentes para la industria estamos tomando más medidas durante estos momentos que incluyen una mayor desinfección de áreas de mucho tráfico o que se toquen mucho, requisitos de mayor frecuencia de higiene personal, marcadores de distancia social, máscaras para los empleados y sellos en la comida para las órdenes.

La empresa está cubriendo los periodos de enfermedad y ha aumentado los salarios un 10% para quienes trabajen desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo, entre otros incentivos y beneficios mejorados. “En total estamos pagando casi $9 millones en bonus a nuestros empleados en lo que va de año”.

Sin embargo, en la queja, los trabajadores argumentan que a pesar de las acciones que se han tomado en otros momentos Chipotle no ha cambiado algo que para ellos es uno de los problemas centrales de la cadena que es el sistema de incentivos para managers y que depende de las evolución de las ventas. “Es algo que incentiva el abuso de los trabajadores”.

Teodora Flores es otra de las trabajadoras que se ha quejado de que se enteran de casualidad de qué empleados están con problemas de salud por el Covid-19. Cuenta que el 8 de abril estuvo en un tratamiento sin mascarilla con otros compañeros y uno de ellos al día siguiente se quedó en cuarentena porque una persona que vivía con él falleció de la enfermedad.

“Creo que no están tomando la salud de los trabajadores y de los clientes en serio”, dice. Ella teme enfermarse y contagiar a sus hijos o tener que dejarles por la enfermedad y dice que no entiende cómo no les toman la temperatura y dice que las mascarillas no son buenas.

“Tenemos que proteger a la comunidad porque si no nunca se acaba esto, uno infecta a 10 y 10 infectan a 30 y no se para”, explica Flores.