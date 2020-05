¡Tuvo que avisar a sus amigos que seguía vivo! La historia del boxeador británico que ‘murió’ por coronavirus

¿Qué harías si de pronto recibes una llamada de un amigo que falleció días atrás para decirte que en verdad no está muerto? Eso fue lo que les ocurrió a los amigos de Rhys McCole, joven boxeador británico que fue anunciado en la BBC como una de las miles de víctimas del coronavirus en el Reino Unido.

La tarde del miércoles, un noticiero de BBC Escocia incluyó su rostro en una imagen donde se mostraban varias víctimas del coronavirus en el país británico, motivo por el que McCole tuvo que recurrir a las redes sociales para informar a sus amigos, familiares y fanáticos que todo había sido un error y el joven se encontraba en perfecto estado.

Thanks to everyone for their messages. Despite @BBCScotlandNews reporting and putting a picture of me on television. Saying that I have died of COVID-19 😳 I am actually ALIVE and well👍 My thoughts go to all those that have lost loved ones 🙏 #bbcnews pic.twitter.com/nO22Mnq3iN

“Gracias a todos por sus mensajes. A pesar de que BBC Escocia informó y puso una foto mía en televisión diciendo que he muerto de COVID-19 😳 Estoy realmente VIVO y bien👍 Mis pensamientos están con todos aquellos que han perdido seres queridos 🙏 #bbcnews” escribió el boxeador en su cuenta oficial de twitter.

Este jueves, casi 24 horas después del error, BBC Escocia se puso en contacto con Rhys y le ofreció una disculpa, aclarando que todo había sido un error genuino de producción.

So @BBCScotlandNews @BBCBreaking Have been in contact. Just want to THANK everyone that helped and assisted me in this matter👍 I appreciate you all😊 Make your own mind up about the reply 🥊 Anyway, look after each other and stay well 🙏 #BBCBreakfast #thursdayvibes pic.twitter.com/wFqnyVpvz2

