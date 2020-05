Un adolescente de Miami, buscado por el asesinato de su hermano, intenta matarse saltando frente a un vehículo en movimiento

Un joven de 17 años buscado por asesinato saltó frente a un vehículo en movimiento el jueves por la noche cerca del Parque Fundadores de Islamorada, al sur de Miami, según la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe.

El conductor atropelló a Daniel Weisberger, de 17 años, que es sospechoso de asesinar a su hermano Pascal, de 14 años.

“Creo que golpeó el cristal del auto y su cuerpo se volteó por completo antes de que tocara el suelo de la carretera”, decía John Jankowski, un testimonio que vio todo lo que sucedió en la escena.

Un helicóptero llevó a Daniel al Centro de Trauma Ryder del Jackson Memorial Hospital. Adam Linhardt, portavoz de la policía, dice que está en estado crítico.

Detectives are asking for the public’s help in locating 17-year-old Daniel Weisberger, who is a suspect in a fatal stabbing that occurred near Mile Marker 87.2. Anyone with information about this suspect’s location should call 911. The suspect is considered armed and dangerous. pic.twitter.com/LzoBTIGjGr

— Florida Keys Sheriff (@mcsonews) May 7, 2020