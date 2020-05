Ya son 73 los menores afectados y uno fallecido en Nueva York por síndrome vinculado al coronavirus

NUEVA YORK – Las autoridades sanitarias en el condado Westchester anunciaron este viernes que un menor de 7 años falleció la semana pasada víctima de la misteriosa enfermedad ligada al coronavirus.

El llamado “Síndrome Pediátrico de Inflamación Multisistema” llevó a entes de salud en el estado a emitir una alerta general para que los padres se mantengan al pendiente de síntomas similares a los reportados en pacientes con el síndrome de shock tóxico o la enfermedad de Kawasaki. La misma exhortación se le hizo a los profesionales de la salud.

El gobernador del estado, Andrew Cuomo, por su parte, informó que son 73 los casos reportados al momento de la rara enfermedad.

En un mensaje que compartió este viernes por Twitter, el funcionario destacó el fallecimiento de otro menor, de 5 años, este jueves por COVID-19. Aunque en este caso no se ha podido confirmar que sufriera el síndrome.

