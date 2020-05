Marjorie de Sousa dejó toda su anatomía a la vista en Instagram, gracias a un bikini rojo

View this post on Instagram

Un poco de sol para el corazón!!! #hemosodía #comoteamovida #pocoapoco #marjoriedesousa #sol #brillandofuerte #lavidaesunhermosoregalo #mamoatriunfa #quédateencasa #yomequedoencasa gracias a mis amigos de @merluzasummer por mis hermosos regalos. 👙