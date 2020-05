Reseña: Animal Crossing: New Horizons; DOOM Eternal; One Piece Pirate Warriors 4 y Saints Row IV

Te presentamos las mejores recomendaciones de videojuegos para que te quedes en casa a jugar

No te aburras al tener que estar en casa debido al las restricciones que hay por el coronavirus, pues te tenemos los mejores títulos sin importar qué consola de videojuegos tengas o qué género prefieras te reseñamos títulos para todos los gustos y con los que podrás pasar horas de diversión en tu hogar, en esta ocasión te presentamos la reseña de Animal Crossing: New Horizons, DOOM Eternal, One Piece Pirate Warriors 4 y Saints Row IV: Re-Elected.

Animal Crossing: New Horizons

Vuelve uno de los juegos más queridos y considerado por muchos uno de los más raros pero divertido y adictivo. En esta ocasión el simulador con personajes coloridos se desarrolla en una isla en donde como siempre tenemos que desarrollar nuestra vida, pagar la hipoteca, pescar, cazar insectos y coleccionar fósiles.

Las opciones son infinitas y aunque no es la primera vez que lo podemos hacer en donde quiera que estemos (si contamos la versión para 3DS y celular) sí es la ocasión que más posibilidades de hacer cosas tenemos, pues ahora podemos fabricar nosotros mismos nuestros muebles al poder recolectar también los elementos para hacerlo, con lo que de esta manera el diseño no es exclusivo a la ropa como en las otras ocasiones. Pese a ello, quienes ya tienen experiencia en la franquicia, hemos de admitir que lo mejor es conseguir las colecciones completas prediseñadas, algo que a veces se vuelve todo un reto y una razón para invertir horas en el juego.

Si eres primerizo en este juego que su diseño colorido y aniñado no te deje engañar, porque eso no es pretexto para que te vuelvas fanático, además gracias a la curva de aprendizaje, no te costará trabajo adaptarle a los cientos de cosas que hay por hacer. Definitivamente una de las mejores opciones para pasar estos días en casa y cuando ya podamos salir, lo podrás llevar a donde quiera que vayas gracias al Nintendo Switch.

Lee También: Reseña: Nioh 2, MLB: The Show 20, My Hero One’s Justice 2 y Dreams

DOOM Eternal

Se trata de una especie de secuela de lo ocurrido en el remake lanzado en 2016, se uno de los shooters de primera persona más aclamados de todos los tiempos, y este título vaya que es digno, retomamos la historia del Doom Slayer, poco tiempo después de los acontecimientos del anterior, justo a mitad de una invasión infernal al planeta Tierra.

Ofrece una gran cantidad de acción en las batallas así como acertijos y escenarios donde nos podemos mover libremente, con una infinidad de armas y enemigos a los que tenemos que “machacar”, además que se le pone un toque de táctica pues cada uno tiene diferente punto débil y por ende forma diferente de vencerlo.

Los gráficos son sorprendentes, la música te envuelve junto a los efectos de sonido que te ponen la piel de gallina, y claro, nunca faltan los sustos al ser uno de los primeros del género del horror de supervivencia aunque son los menos pues el juego está enfocado a la acción.

Sin duda uno de los mejores títulos para disfrutar esta temporada disponible en Xbox One, PS4 y PC.

One Piece Pirate Warriors 4

En esta ocasión los fanáticos del anime podrán permite a los fanáticos revivir las aventuras de los famosos piratas como sus personajes favoritos y experimentar por sí mismos las historia de la saga de One Piece hasta Whole Cake Island y jugar una historia original que toma lugar en Land of Wano.

Lo mejor es que no habrá quien se quede con sentimiento de vacío ya que hay más de 40 personajes jugables y más de 100 misiones secundarias, en los escenarios con elementos que te harán sentir como si estuvieras en un capítulo del manga.

Pero además del modo historia que ofrece horas de diversión, también presenta Aerial Action y Titan Mode, lo que ofrece a los fanáticos nuevas formas de jugar.

La diferencia entre consolas es mínima, siendo la de Ps4 la que ofrece mejor calidad visual, aunque si lo quieres jugar donde quiera que vayas con un poco de sacrificio en cuanto a gráficos, tu opción es el de Switch, así que no importa que consola tengas pues está disponible en Xbox One, PS4, PC y Switch.

Saints Row IV: Re-Elected

Uno de los juegos más divertidos de esta generación está disponible ahora para Nintendo Switch, además incluye 25 piezas del DLC con lo que se trata de la versión definitiva del juego a un precio justo.

Si nunca has jugado esta saga, es importante que sepas que la historia es completamente fuera de la realidad y se desarrolla luego que el jefe de la pandilla de los Saints fuera elegido como Presidente de los Estados Unidos con el objetivo de salvar a todos de una invasión alienígena.

Entre el contenido descargable que ofrece esta versión se encuentra Dubstep Gun (Remix) Pack, el Presidential Pack, el Commander-In-Chief Pack, y dos episodios de expansión de la historia: Enter The Dominatrix y How The Saints Save Christmas.

Ya lo puedes disfrutar ahora donde quiera que estés en Nintendo Switch.

