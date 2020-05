¿Cuomo amplía al 7 de junio restricciones en Nueva York por coronavirus?

El Gobernador emite nueva Orden Ejecutiva

El gobernador Andrew Cuomo mantendría al 7 de junio las directivas de quedarse en casa y utilizar máscara en áreas públicas para reducir los contagios de coronavirus en Nueva York.

Sin embargo, a partir del 15 de mayo hay zonas del estado que podrán ir retomando las actividades sociales, pero obedeciendo ciertas condicionates, como la disminución en las hospitalizaciones y muertes, y una tasa de vacantes del 30 por ciento en el área de UCI y las camas de hospital regulares.

Aunque el gobernador Cuomo publicó una Orden Ejecutiva sobre la extensión de los lineamientos, la secretaria del gobernador, Melissa DeRosa, dijo que será el 15 de mayo cuando termine la orden vigente de restricciones y se darán a conocer nuevas directrices.

“En ese momento, se emitirán nuevas directrices para las regiones basadas en las métricas esbozadas por el gobernador Cuomo a principios de esta semana”, afirmó.

Según The Associated Press y The New York Times, las restricciones de “pausa” sí se extienden hasta el 7 de junio.

De hecho, la orden ejecutiva del Gobernador marca esa fecha en su tercer párrafo.

“Yo, Andrew Cuomo… continúo con las suspensiones y modificaciones de ley, y cualquier directiva, no reemplazada por una directiva posterior… durante treinta días hasta el 7 de junio de 2020”, apunta el documento.

Eso significa que la prohibición de reuniones no esenciales continúa, ya que el número de muertes por coronavirus del estado superó los 26,000, mientras los casos suman 343,409 con una baja tasa de recuperación, ya que existen 260,072 personas oficialmente contagiadas, según reportes de la Universidad de Johns Hopkins.

Dada la confusión generada entre la orden y la secretaria del Gobernador, las restricciones podrían ser precisadas por Cuomo.