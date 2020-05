El ataque de un tiburón cobró la vida de un hombre en California

Un surfista murió en un ataque de tiburón en una playa del norte de California, informaron funcionarios de los Parques Estatales de California el sábado.

#BREAKING : A shark attack occurred today at Sand Dollar Beach in Santa Cruz County. This beach is next to Manresa State Beach south of Aptos. No immediate information is available on the medical status of the victim. Attack happened within 100 yards of the shore. @kron4news pic.twitter.com/FPkOaQjwcv

— Amy Larson (@AmyLarson25) May 9, 2020