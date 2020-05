Floyd Mayweather se burló del Canelo por sus míseras ganancias de $300 millones de dólares

Según 'Money' hizo lo mismo que el mexicano en menos de una hora

El ‘bocaza’ Floyd Mayweather, fiel a su costumbre no pudo dejar la boca cerrada y en una entrevista con Fight Hype le dijo con todo al “Canelo” Álvarez asegurando que no negocia bien sus contratos:

“Si no me equivoco, ‘Canelo’ consiguió un acuerdo de 11 peleas, por trecientos millones, ¿verdad? Lo conseguí en una noche, lo conseguí en 28 minutos, obtuve todo lo de sus contratos y lo hice en una noche. Hice más de trecientos millones y sólo me llevó como, uno fue de 36 minutos y otro fue de 28 minutos, así que, digamos, que en una hora hice 650 millones”, declaró Mayweather.

Canelo firmó el contrato más lucrativo para un deportista, pero Mayweather se ríe de él 😄 El 'Money Man' dice que él ganó en una hora el doble de lo que Álvarez cobrará por 11 peleas 😎#DeVolada 🚀 https://t.co/PcKQoHp3Ochttps://t.co/VRTJGga28Y — SoyReferee (@SoyReferee) May 11, 2020

El mexicano no ha reaccionado a la declaración ni en redes sociales ni en ningún otro medio, por lo que se espera que pueda hacerlo en las próximas horas.