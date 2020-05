Consideran inicio de temporada de las Ligas Mayores para el Día de la Independencia

La oficina de las Ligas Mayores, con el acuerdo de los propietarios de los equipos, presentarán este martes a la Asociación de Peloteros su plan para la reactivación del béisbol profesional, el cual podría iniciar el 4 de julio próximo, el Día de la Independencia de los Estados Unidos, según reportan varios medios con fuentes cercanas a la organización.

Luego del desarrollo que ha tenido la pandemia por coronavirus, la propuesta estaría descartando casi por completo la presencia de aficionados en las gradas, mientras que en el formato de competencia se contempla un calendario recortado a 82 partidos en la temporada regular, respetando la estructura tanto de la Liga Nacional como de la Americana, aunque se podría incorporar por única ocasión la regla del bateador designado para el viejo circuito.

MLB owners approve 50% revenue-sharing plan amid coronavirus pandemic with 82-game schedule, 14 playoff teams and a universal DH. They will begin negotiations Tuesday with the players union. https://t.co/BFDZOv3oyw

En cuanto a la pretemporada, reiniciaría a mediados de junio, en tanto que los playoffs contemplan 14 equipos y cuatro comodines por Liga, además de que en un inicio todos los clubes podrían jugar en sus respectivos estadios.

Sin embargo, se anticipa resistencia por parte de los peloteros ante las dudas de cómo garantizarán Las Mayores el tema de seguridad y los protocolos médicos si es que se encuentra algún caso positivo.

BREAKING: Major League Baseball owners OK a proposal that could lead to the coronavirus-delayed season starting around the Fourth of July weekend in ballparks without fans.

https://t.co/EkBOoAsVqk

— AP Sports (@AP_Sports) May 11, 2020