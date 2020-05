Las sensuales latinas que le robaron el corazón a Gianluca Vacchi

View this post on Instagram

I haven’t completely shared with you the projects I was supposed to release this year, but I had to re-schedule all plans due to this pandemic. So… as a small business owner I can empathize how the change of norms can affect businesses schedules. I decided to take the initiative of supporting small business by promoting their accounts on my stories for the next two weeks. How to participate: – Tag the name of your small business. – Tell me where it is located and what it’s all about. Let’s support each other ❤ (NO DMS!! We’re choosing from comments, so it’s organize 🙏🏽) ——— – No he podido compartir por completo con ustedes los proyectos en los que he estado trabajando para este año por ajustes relacionados con esta pandemia. Por esta razón puedo empatizar con dueños de empresas pequeñas en como debemos adaptar nuestros planes en este momento. Decidí tomar la iniciativa de apoyar algunas empresas pequeñas promoviendo su cuenta en mis historias por las próximas dos semanas. Como participar: – Menciona el usuario de tu pequeña empresa en este post – Dime donde esta localizado y cuéntame un poco de su historia Vamos a apoyarnos ❤ ( No aplicaciones al directo, estamos escogiendo de los comentarios para que sea algo organizado!!)