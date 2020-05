Murió a los 92 años Jerry Stiller de Seinfield

El actor estadounidense Jerry Stiller, que saltó a la fama como cómico en los años sesenta y que en los noventa recuperó el protagonismo gracias a la serie “Seinfeld”, ha fallecido a los 92 años por causas naturales, según anunció este lunes su hijo, el también intérprete Ben Stiller.

“Fue un gran padre y abuelo y el marido más dedicado para Anne durante unos 62 años. Se le echará mucho de menos. Te quiero, Papá”, dijo a través de Twitter el conocido actor.

Nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1927, Stiller obtuvo los primeros éxitos de su carrera gracias al dúo cómico que formó junto a su esposa, Anne Meara, fallecida en 2015.

La pareja se conoció en 1953 y a comienzos de los sesenta comenzó a actuar en clubes neoyorquinos, dando rápidamente el salto a la televisión, con repetidas apariciones en el popular “The Ed Sullivan Show”.

— Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020