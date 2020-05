Personal de la Casa Blanca deberá usar máscara tras casos de coronavirus en Administración Trump

Tras dos casos de coronavirus en la Casa Blanca, la Administración del presidente Donald Trump ordenó al personal utilizar máscara en todo momento cuando entran o circulan alrededor del edificio.

El único periodo en que podrán retirarse la protección del rostro será cuando estén en sus escritorios y siempre y cuando mantengan la distancia social.

El reporte dado a conocer po ABC News indica que todas las visitas deberán utilizar la máscara de protección.

“Los CDC continúan pidiendo el uso de la protección facial cuando no hay distancia social. Como una medida adicional de protección estamos pidieron a todos los que entren al Ala Oeste portar la máscara”, indica la orden.

No queda claro si el presidente Trump, la primera dama Melania y el hijo de ambos, Barron, portarán la protección.

NEW: Here is the directive that went out to staff about the new mask policy in the West Wing this afternoon –> Reporting w/ @Santucci pic.twitter.com/FIaCptdwgh

— Katherine Faulders (@KFaulders) May 11, 2020