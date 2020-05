Entérate de la extraña reacción de Penélope Cruz cuando le alaban la belleza

View this post on Instagram

Lancôme is improving literacy skills and confidence in women worldwide though their program Write Her Future. I am happy to be able to take part in this important initiative for young women . Because education is a universal right. Education is freedom. Happy Women’s Day to all the courageous, amazing women out there. Feliz de formar parte del programa de @lancomeofficial #writeherfuture #escribesufuturo. Un programa que está haciendo posible el acceso a la educación para mujeres jóvenes en situaciones extremadamente difíciles. Felicidades por esta acción tan importante. Porque la educación es libertad y es un derecho. Feliz #diadelamujer #8marzo #womensday #everydayiswomensday 💕