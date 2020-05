Guerra sindical: mandan “a la mier..” a enfermera latina que denunció falta de equipos en crisis del coronavirus en Nueva York

Diane Torres alertó que los trabajadores esenciales "nos convertimos en vectores" desconocidos del virus

Diane Torres, enfermera del hospital Mount Sinai que hizo sonar la alarma sobre un aparente suministro inadecuado de equipos de protección en la pandemia, fue insultada y mandada a callar por una superior representante de su propio sindicato, denunció New York Post.

En un caso más de supuesta negligencia y maltrato a los trabajadores esenciales en NYC, Torres publicó fotos en Facebook pidiendo suministros y explicaciones desde febrero, pero la gerencia del hospital la rechazó continuamente, según muestran los correos electrónicos que envió a sus representantes sindicales.

A mediados de marzo, Torres estaba enfurecida por la continua falta de equipo y porque no estaba recibiendo el respaldo del sindicato, por lo que publicó la foto de sus colegas usando bolsas de basura sobre el uniforme, como un atuendo protector improvisado.

“NO HAY MÁS BATAS EN TODO EL HOSPITAL”, escribió en su publicación Torres, madre de tres hijos.

Cuando la foto de Torres apareció en la portada del New York Post el 26 de marzo, la jefa de la Asociación de Enfermeros del Estado de Nueva York (NYSNA), Terry Alaimo, la criticó con vulgares insultos en un correo electrónico enviado a varios miembros del sindicato y afirmó que su protesta no tenía fundamento.

“Diane está llena de mier.. y no tiene fuck… [idea] de lo que realmente está pasando… Dile a Diane que se fuck… (calle) y si tiene algún problema debe llamarme. Ella no está ayudando y estoy segura de que no está trabajando. Ella es una pieza inútil de mier…”, escribió Alaimo, directora de área de NYSNA para el Sistema Mount Sinai, en el mensaje.

NYC nurse who complained about lack of PPE told to 'shut the f–k up' https://t.co/JtQBvj0HKJ pic.twitter.com/X9kJWxghF2 — New York Post (@nypost) May 11, 2020

“Siéntase libre de compartir”, escribió Alaimo al final de ese correo electrónico.

Torres, quien ha estado trabajando en la primera línea de la crisis durante los últimos dos meses y anteriormente se desempeñó como delegada sindical electa, respondió: “¿Cómo se atreve? (…) ¿Soy inútil porque estoy tratando de hacer todo lo posible para ayudarnos? ¿Porque tengo miedo, porque estoy preocupada por mis compañeros de trabajo, por mí misma, por los miembros de mi familia?”

Y agregó: “¿Cómo podría alguien estar tan enojado conmigo y odiarme tanto por intentar hacer lo correcto en tiempos tan difíciles?”

Torres afirma que le dieron una máscara, una bata y un protector facial que se vio obligada a usar durante todo el turno, incluso cuando trató a pacientes sin COVID-19 en su unidad de rehabilitación aguda.

“Todo lo que entra en contacto con el paciente que es contagioso no puede salir de esa habitación y no se puede usar con nadie más. Cada pieza que llevas puesta debe desecharse, nunca fue hecha ni destinada a ser reutilizada”, recalcó Torres.

“Nos convertimos en vectores” desconocidos “del virus y lo estamos propagando a aquellos que se supone que debemos mantener saludables”, dijo Torres a un representante sindical el 18 de marzo, según muestran mensajes de texto.

Agregó que era una “batalla constante” obtener suministros, y cuando los solicitó tuvo que dar una explicación de por qué los necesitaba.

El Hospital Mount Sinai afirmó en un comunicado que las acusaciones de Torres “no son precisas”, que “cualquier persona que se mude de COVID a no COVID siempre tuvo que reemplazar el (equipo de protección) para asegurarse de que ningún paciente o área estuviera contaminada” y que “siempre siguen las pautas y políticas de los CDC” (Centros para el Control de Enfermedades).

El portavoz de NYSNA, Carl Ginsburg, restó importancia a los insultos de Alaimo, calificándolos como una “disputa entre dos personas” y dijo que las observaciones “de ninguna manera caracterizan la relación entre NYSNA y sus enfermeros”.

En internet hay un pedido de firmas iniciado por Torres para que Alaima sea destituida como líder sindical. Han sumado 259 apoyos, sobre una meta de 500.

Hace dos semanas, NYSNA presentó demandas estatales contra el Departamento de Salud de Nueva York (DOH) y el Centro Médico Westchester, y una demanda federal contra el Centro Médico Montefiore, alegando que no protegieron adecuadamente la salud y la seguridad de trabajadores de primera línea que tratan a pacientes con COVID-19.