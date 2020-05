Ingresa a Cámara ley de ayuda económica que daría hasta $6,000 dólares a familias

También incluye un pago especial para trabajadores esenciales; se votaría el viernes

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, presentó este martes un paquete de ayuda por coronavirus de más de $3 billones, el cual incluye fondos de apoyo directo a familias estadounidenses.

Parte de los fondos incluyen $200,000 millones para destinar un pago de riesgos a trabajadores esenciales, según un resumen.

También ofrecerá asistencia monetaria directa de $1,200 dólares a estadounidenses, fondo que aumentaría hasta $6,000 por hogar, reportó The Associated Press. No se dieron detalles de la distribución de los fondos.

La Ley de Héroes (antes llamada ‘Ley CARES 2’) proporciona casi $1 billón para que los estados, las ciudades y los gobiernos tribales eviten despidos.

La votación del paquete financiero se espera este viernes, dijo a AP el líder de la mayoría, Steny Hoyer.

“Este es un momento sin precedentes en nuestra historia”, dijo Hoyer, por lo que –consideró– el Congreso debe actuar de “formas sin precedentes”.

Aunque es casi un hecho que el plan se apruebe en la Cámara de Representantes, donde los demócratas lideran, es factible que enfrente obstáculos en el Senado, donde los republicanos son mayoría y se han expresado por “una pausa” en el tipo de ayudas a familias.

Cabe recordar que el Senado no planea votar ningún nuevo alivio hasta junio, después de un receso en el Memorial Day.

El fin de semana, varios funcionarios económicos de la Casa Blanca indicaron que, por ahora, no se busca otorgar una nueva ayuda económica directa a familias.

El presidente Donald Trump no ha rechazado la idea de un nuevo apoyo financiero, pero tampoco se ha manifestado sobre el plan de los demócratas.