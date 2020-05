Miguel Herrera ya le respondió a Faustino Asprilla y lo acusó de “no tener profesionalismo”

El exfutbolista colombiano criticó los inicios en el banquillo del 'Piojo'

Faustino Asprilla y Miguel Herrera se encuentran enfrascados en una discusión que ha dejado fuertes declaraciones. Todo comenzó con el entrenador del América quien en una entrevista con la radio colombiana apuntó que el desempeño de Juan Carlos Osorio al frente de la Selección Mexicana no había sido bueno y que los jugadores no estaban contentos con su trabajo.

El exfutbolista Faustino Asprilla salió en defensa de su paisano y se fue con todo contra Miguel Herrera, apuntando que Osorio superó a todos sus antecesores y se burló de los inicios en el baquillo del ‘Piojo’ en el Atlante.

“Yo tuve a Herrera como asistente técnico de Carlos Reinoso cuando yo jugaba en México. Más que asistente era el que cargaba el maletín y le manejaba el carro porque no lo dejaban hacer absolutamente nada”, dijo Asprilla.

Faustino Asprilla "La parte mas fea de mi carrera futbolistica la vivi en esos 6 meses en #Mexico" Y sobre Miguel Herrera

"Mas que asistente de Reinoso en #Atlante,era quien le cargaba el maletin y le manejaba el carro. No lo dejaban hacer nada" pic.twitter.com/pEnMNwJZp7 — Elmer Polanco (@PolancoESA) May 6, 2020

Herrera no se dejó y ya respondió a lo dicho por Asprilla y contó que el colombiano se fue de México por no tener profesionalismo.

“Sus problemas eran fuera de la cancha, al no tener profesionalismo o no cuidar su aspecto personal. Se fue de México pero no fue por el futbol, fue por otras cosas. Su talento lo podría haber llevado a jugar a donde él quisiera”, apuntó el ‘Piojo’ para el programa Espacio Deportivo.

Respecto a lo que vivió al lado de Carlos Reinoso en ese equipo, Herrera dijo que aprendió mucho.

“En ese momento yo pensaba que estaba ayudando a un técnico, porque el día de mañana me iba a tocar la oportunidad de dirigir a mí, por suerte así se dieron las cosas”, concluyó el timonel de las Águilas.