Nueva ayuda a familias por coronavirus otorgaría $1,200 por cada niño

Los demócratas de la Cámara de Representantes presentaron el proyecto de Ley HÉROES que otorgaría $1,200 dólares de ayuda por cada niño con un máximo de tres.

Esto permitiría a familias obtener hasta $3,600 por los menores, más $2,400 si la pareja presentó sus reportes de impuestos en conjunto, lo que sumaría $6,000 dólares máximos de ayuda.

La propuesta presentada este martes indica que una persona podría ser beneficiada con $1,200 dólares si su ingreso anual no es mayor a los $75,000 dólares.

En el caso de las parejas, éstas deberán reportar ingresos anuales en conjunto no mayores a $150,000 dólares.

Para las personas que son cabeza de familia, el ingreso anual máximo para calificar por la ayuda es de $112,500 dólares.

El proyecto de ayudas a pequeños negocios, trabajadores esenciales y familias por $3 billones fue presentado por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Today, @HouseDemocrats introduced the #HeroesAct, bold legislation to address the COVID-19 health and economic crisis. https://t.co/K2Pz9FR0Vu

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) May 12, 2020