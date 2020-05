¿Qué fue de Bubbles, el chimpancé de Michael Jackson?

View this post on Instagram

Bubbles atualmente vive em um santuário para símios na Flórida chamado "The Center for Great Apes", e tem 36 anos. O treinador do chimpanzé, Bob Dunn, garante que o animal sente falta de Michael. #michaeljackson #bubblesmj #10yearswithoutmichael #michaeljoejackson #michaelkingofpop #mj #mjfans #mjj #mjjforever #Moonwalkers #moonwalker #amazing #iconic #idol #style #star #kingofpop #kingofdance #kingofpopmusic #kingofstyle #reidopop #love #beautiful #heart #shamone #neverlandranch #michaeljacksonlover