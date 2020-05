El colombiano Edward Nino Hernández rompe el récord del hombre vivo más pequeño del mundo

Edward Niño Hernández, de Colombia, es el hombre más pequeño del mundo, anunció el martes Guinness World Records.

El título del récord mundial fue otorgado en medio de la celebración de su cumpleaños cuando cumplió 34 años el lunes, dijo Guinness World Records en un comunicado.

“Es raro que estos títulos se rompan, pero cuando lo hacen, es bastante extraordinario. Es por eso que hoy nos complace anunciar que Edward Niño Hernández es el hombre más pequeño que vive, a los 33 años de edad, como parte de sus recientes celebraciones de cumpleaños”, dijeron los Guinness World Records.

Después de cumplir 34 años el 10 de mayo, Edward ahora puede comenzar su nuevo año de edad con un nuevo título fantástico: uno que logró con una altura de 72.10 cm (2 pies 4.3938 in) de alto.

Natalia Ramírez, jueza de Guinness World Records Latin America, entregó a Edward un certificado oficial en una clínica médica en su ciudad natal de Bogotá, Colombia, para honrar este logro.

Su familia y la ortopedista, Cristina Suárez, estuvieron a su lado durante la ceremonia.

Nacido el 10 de mayo de 1986, Edward creció como la mayoría de los niños, con intereses similares y alcanzando los hitos adecuados.

Sin embargo, cuando llegó a la edad de 4 años, él cuanta que se dio cuenta de que no estaba creciendo más alto como sus amigos. Aunque sus padres buscaron consejo médico, su diagnóstico de hipotiroidismo severo casi 20 años después confirmó por qué se vio afectado su crecimiento natural.

“¡Utilizo mi sonrisa para conquistar el mundo! Siempre comparto mi gran sonrisa con todos; ese es mi encanto”, agregó Edward. “Puedo lograr todo lo que me propongo. Todo es posible … ¡El tamaño y la altura no importan! Quiero que la gente conozca quién soy realmente: ¡pequeño en tamaño, grande en corazón! ”

Y aunque está encantado de ser el poseedor del récord actual, esta no es su primera vez en los libros de récords.

IT’S OFFICIAL! We are pleased to confirm that Colombian Edward Niño Hernández has made it into the record books for being the world’s shortest man living (mobile) 🎊😄 https://t.co/ITaZB3urs4 pic.twitter.com/eOTcccccCg

— GuinnessWorldRecords (@GWR) May 12, 2020