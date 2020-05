Escondía por todos los rincones de la camioneta más $293,000 dólares que llevaba a México

Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) decomisó más de $293,000 dólares que un hombre escondía por todos los rincones de la camioneta en la que el fin de semana del Día de las Madres se trasladaba a México y no eran precisamente como regalo para su mamá.

El sábado 9 de mayo los agentes de CBP que revisaban los vehículos de salida por la frontera de Eagle Pass, en Texas, detuvieron para inspección al conductor de una camioneta SUV.

Cuando el vehículo pasó por la máquina de rayos X, los agentes detectaron varias anomalías. Eran fajos de billetes de diferentes denominaciones que iban ocultos debajo de los asientos y en varios recovecos de la carrocería.

Los agentes de CBP incautaron la suma de dinero mientras que el chofer de la camioneta, un hombre de 38 años de edad, ciudadano estadounidense, fue arrestado y remitido a la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) para averiguar la procedencia de los dólares que pretendía sacar del país sin hacer declaración ante la aduana.

Las autoridades insistieron que llevar consigo fuertes sumas de dinero no es un crimen, pero que cuando se trata de más de $10,000 dólares deben ser declarados ya sea al entrar o salir del país, ya que en caso de no hacerlo entonces sí se convierte en un delito federal que amerita el decomiso del dinero y en algunas ocasiones el arresto de la persona.

Mother's Day weekend was extremely busy for CBP Officers from the El Paso Field Office. They made 16 arrests of wanted fugitives, crimes including 1st degree murder, smuggling, and military desertion. They also seized over $52,000 of unreported currency. https://t.co/U8SrNJ9og7 pic.twitter.com/qZYrWJVii3

— El Paso DFO Hector Mancha (@DFOElPaso) May 12, 2020