Familia latina demandará a dos funerarias por restos de abuela hallados en camión U-Haul en Nueva York

La familia de Angela Rodríguez planea demandar en su memoria a dos funerarias de Brooklyn (NYC), incluyendo la que fue clausurada por usar camiones U-Haul sin refrigeración para almacenar cuerpos en medio de la pandemia.

Rodríguez murió el 24 de marzo a los 77 años y su familia recurrió a los servicios de “Dekalb Funeral Services” en Bedford-Stuyvesant, dijo el abogado que lleva la demanda, Mike Morgan, sin especificar la causa del deceso.

Se suponía que Rodríguez debía ser incinerada. En cambio, más de un mes después de su muerte, la familia supo el 7 de mayo, a través de la oficina del médico forense de la ciudad, que sus restos estaban entre los hallados en otra funeraria, “Andrew T. Cleckley”, donde los vecinos reportaron malos olores que salían de camiones de mudanza a fines de abril.

Tras el hallazgo de entre 30 a 60 cadáveres descompuestos en camiones de mudanza U-Haul y en el piso del negocio, las autoridades de salud retiraron la licencia a la funeraria “Andrew T. Cleckley” y calificaron de “atroz” esa noticia.

“Se sorprendieron al descubrirlo”, dijo a Pix11 la abogada Kathryn Barnett. “En lugar de [Rodríguez ser incinerada], el cuerpo había sido tomado y apilado en esta funeraria de la que nunca habían oído hablar”.

La familia de Rodríguez se está preparando para presentar una demanda contra “Dekalb Funeral Services” y “Andrew Cleckley Funeral Home” tan pronto como el sistema judicial lo permita. Actualmente, hay una suspensión de nuevas presentaciones debido a la pandemia de COVID-19.

The ghoulish Brooklyn funeral home Andrew T. Cleckley Funeral Home in Flatlands was busted for stacking dead bodies in parked U-Haul trucks.

It was part of a wide-scale operation that scammed dozens of families, lawyers said. @LeonardGreene writeshttps://t.co/q08ck0SLhA

— New York Daily News (@NYDailyNews) May 13, 2020