Luis Fonsi: “El cuerpo me pedía hacer algo con un mensaje de amor y esperanza”

Confiesa hasta lo que ha descubierto de su nueva vida que le gusta y lo que le es ¡muy difícil!

Tal como te contamos, Luis Fonsi, cumpliendo con su cuarentena en su casa de Miami con su familia, decidió componer y grabar un himno a la esperanza en medio de esta pandemia: ‘Girasoles’. En exclusiva hablamos con el cantante vía zoom, quien nos confiesa por qué este tema se convirtió en una necesidad hasta corporal.

“El cuerpo me pedía hacer algo, algo que tuviera un mensaje claro, un mensaje honesto, era un momento de mover a la gente, no con ritmo y con fiesta sino con letra y con esperanza… El ritmo y la fiesta eso vendrá, eso ya es parte de mí, pero tocaba regresar un poco a ese romanticismo y la simpleza de una guitarra y una voz, con un mensaje de amor y de esperanza y para mí eso es lo que representa girasoles”, comienza diciendo Fonsi desde un rincón de su casa, mientras sus hijos, Mikaela y Rocco juegan en otra parte.

-¿Cómo nació ‘Girasoles’?

“Nace aquí en mi casa, en pleno confinamiento que pues yo me he mantenido súper trabajando en mi disco y escribiendo, aprovechando el tiempo que ahora estoy en casa, básicamente me puse un itinerario de trabajo normal: de lunes a viernes me encierro en el estudio y termino de hacer algunas cosas que había empezado, me pongo a editar, a escribir, a hacer trabajos de composiciones vía zoom, vía Skype, lo que sea y dije, ‘me encantaría escribir una canción para lanzar ahora y tengo este concepto de los girasoles nunca dejan de girar’… Me pareció una frase con mucho significado, como que con simpleza pero con mucha fuerza a la vez. Creo que explica exactamente lo que quiero decir, en el sentido de que vamos a salir adelante, y no vamos a para de girar, no vamos a parar de caminar, de evolucionar, de luchar”.

Fonsi, a quien vemos muy activo en las redes sociales, es uno de los artistas que está pendiente de la necesidad de la gente y no solo de la básica, sino de todo los que sufren por el coronavirus y más allá de el:

“No podemos olvidarnos de esa gente que han perdido un familiar, que no se han podido despedir de ese familiar de la manera correcta, que han perdido su trabajo, que están en una situación económica muy muy difícil, que no han podido ver a sus seres queridos por mucho tiempo, a sus padres, a su pareja, a sus hijos, hay mil historias cosas que uno ve por internet y o que simplemente ha escuchado… Yo tengo muchos amigos en Madrid, en Roma y es fácil uno un poco absorber toda esta información y volverse un poco loco y deprimirse. Hasta cierto punto por eso mismo mi válvula de escape fue ‘Girasoles’, mi válvula de escape siempre ha sido la música, pero en este caso es brindarle esperanza a través de una canción”, nos asegura.

Para el cantante, como para muchos, esta situación de encierro obligatorio, lo llevó a descubrir y disfrutar, momentos y situaciones de su vida cotidiana que antes quizás, ni sabía que existían o que le gustaban o incluso que ¡eran tan difíciles!

“Hacía años que no me tiraba en mi piscina, porque cuando uno esta de gira uno llega a la casa, estas dos días, cambias maletas y te vas, y lo menos que uno hace es usar la casa… Lo complicado que es hacer tarea de una niña de 8 años, eso lo descubrí: mis respeto a las maestras, a los maestros en general, me quito el sombrero. Yo siempre hablo de lo importante que son los maestros y hablo de un maestro en específico que me cambió la vida, pero ahora lo digo al triple, la paciencia que tienen y el arte, porque uno ve lo que está pasando en las clases porque está ahí conectado, y hacer asignaciones y todo. Al principio fue un reto, pero ha sido bonito también”.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA: