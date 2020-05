¡No la pasa mal! Así es la espléndida cuarentena de Marco Fabián en Qatar

View this post on Instagram

Todos estamos viviendo un momento muy difícil, y es hora de que todos actuemos con responsabilidad. Por favor piensa en ti, en tu familia , y en cada uno cerca de ti, Sigue las recomendaciones y juntos venceremos!! Y sobre todo sigue sonriendo y jamás pierdas la fe. 🙏🏻❤️💪🏻 #covid_19 #yomequedoencasa #fuerza #nosonvacaciones #seresponsable 🌎 We are all currently living a very difficult moment and it is time for use all to act responsibly. Please think about yourself, your family, and everyone around you, follow the recommendations and together we will beat!! And above all keep smiling and never lose faith 🙏🏻❤️💪🏻 #covid-19 #stayhome #staystrong #nohollidays #byresponsible 🌎