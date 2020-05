Síndrome inflamatorio asociado al coronavirus acelera sistema inmune de niños; reportan unos 100 casos en NY

El nuevo “Síndrome Pediátrico de Inflamación Multisistema” vinculado a complicaciones en niños como resultado del COVID-19 afecta directamente el sistema inmune de los pacientes luego de batallar contra el coronavirus.

La enfermedad que en la mayoría de los casos se ha presentado en menores con COVID-19 pero asintomáticos se extiende rápidamente en estados como Nueva York, donde ya se han registrado más de 100 casos y al menos cinco muertes.

Otra de las demarcaciones que reportan pacientes es Massachusetts. El Dr. Jeffrey Burns, jede de medicina de terapia intensiva del Boston Children’s Hospital, dijo a NBC 10 que en días recientes ha notado un incremento en casos del nuevo síndrome con pacientes que muestran síntomas como “fiebre, inflamación y sarpullido”. Aunque el número específico de ingresos por esta causal no se ha detallado.

Casos de la enfermedad similar al síndrome de Kawasaki o de “shock tóxico” se han reportado en al menos 13 estados en lo que las autoridades temen se trate de una nueva fase del coronavirus. Usualmente, los síntomas del síndrome se reflejan seis semanas después que los pacientes se contagiaron con COVID-19 sin saberlo.

Luego de luchar contra el virus, el sistema immune permanece a toda marcha lo que desencadena en la inflamación que afecta la piel, ojos y vasos sanguíneos.

“Las consecuencias a largo plazo son el impacto en las arterias del corazón, y ésa es actualmente la consecuencia más peligrosa y algo por lo que los niños tienen que ser monitoreados por largo tiempo”, explicó por su parte el Dr. Paul Sax, quien trabaja en la División de Enfermedades Infecciosas del Brigham and Women’s Hospital.

Aunque es muy pronto, las autoridades ya han empezado a desarrollar un mapa junto al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los riesgos a corto y a largo plazo de la enfermedad y los más vulnerables a hacer impactados por la afección.

Desde Nueva York y otros estados se comparte información con los CDC.

Ayer, el gobernador del estado, Andrew Cuomo, confirmó que investigan unos 100 casos del “Síndrome Pediátrico de Inflamación Multisistema”.

New York State is now investigating about 100 cases of an inflammatory illness in children that may be related to COVID-19.

The ages of these cases range from infancy to age 21.

We ask parents to watch out for these symptoms: pic.twitter.com/lhzjproZYd

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) May 12, 2020