A comerciante dominicana en Corona, Queens, se le murieron más de 10 pacientes por coronavirus

Maribel García, quien sobrevivió a la enfermedad, trabajaba siete días a la semana, ya que su espacio era considerado esencial

Una comerciante dominicana radicada en Queens, Nueva York, reveló al Diario Libre que 10 de sus clientes fallecieron víctimas del coronavirus.

Maribel García, residente en el vecindario Corona, es la propietaria de la tienda de multiservicios “La Percha”, un referente en la zona que atiende principalmente a hispanos.

Queens es considerado la “zona cero” del coronavirus en la Ciudad de Nueva York con casi 33,000 casos contabilizados hasta este miércoles y unas 2,000 muertes.

García, quien sobrevivió a la enfermedad, trabajaba siete días a la semana, ya que su espacio era considerado esencial.

A pesar de que siempre usaba guantes y mascarillas, eso no evitó que se contagiara con COVID-19.

“Confieso que nunca imaginé que iba a padecer este terrible virus. Esto me ha cambiado la vida por completo, no solo en la parte económica, sino también en la parte emocional, porque han fallecido más de 10 clientes, que con el paso del tiempo se convirtieron en personas muy cercanas a mí”, relató al medio.

La negociante dio positivo al virus el 14 de abril y ha estado en aislamiento por varias semanas.

“De esto he aprendido a valorar más la vida, el sol, la lluvia y las nubes. Estoy librando la batalla y la voy a ganar”, dijo sobre la lucha que aún lleva para recuperarse por completo. “Tengo en mi agenda tomar terapia psicológica porque emocionalmente no me siento bien”, agregó la entrevistada quien además dijo que la permanencia de su negocio está en riesgo.