Al menos 15 estados de EEUU reportan casos de síndrome ligado al COVID-19 que ataca a menores

Al menos 15 estados, incluyendo Nueva York, batallan contra el “Síndrome Pediátrico de Inflamación Multisistema” asociado al COVID-19 pero que ataca, principalmente, a niños.

Aparte de Nueva York, el estado con más casos de este tipo en Estados Unidos así como de coronavirus, demarcaciones como California, Connecticut y Massachusetts registran pacientes sospechosos de la enfermedad.

Un 29 % de los casos reportados en Nueva York, donde permanece vigente una alerta sanitaria sobre el síndrome, corresponde a niños entre las edades de cinco y nueve años, de acuerdo con data suministrada por las autoridades de salud estatales.

Un 23 % de los casos fueron entre menores de 5 años o menos; un 28 % entre las edades de 10 y 14, mientras que un 20% de los pacientes tienen entre las edades de 15 a 21.

Las cifras además apuntan a que en el 60 % de los 102 casos reportados en NY, los enfermos arrojaron positivo al coronavirus; de éstos, un 70 % requirieron cuidado intensivo y un 20 % tuvo que ser entubado.

Aunque no todos los pacientes de la nueva enfermedad arrojaron positivo a COVID-19, muchos doctores creen que el síndrome está vinculado a un padecimiento previo del virus.

“Estos son menores que no presentaron síntomas que normalmente se asocian con el COVID (asintomáticos), dijo Cuomo ayer en una conferencia de prensa.

While we believe this illness to be rare, seek care is your child has these symptoms — especially if your child has been exposed to someone who had COVID-19. pic.twitter.com/KlNwIGrw1G

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) May 13, 2020