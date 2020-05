Cifras de arrestos por violación del distancia social pone al NYPD en el sillón de los acusados

Una “endémica” controversia regresa a la ciudad de Nueva York, en tiempos de pandemia.

El hecho concreto que un 81% de las multas impuestas por parte de los oficiales del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) por violaciones a las normas para evitar la propagación del coronavirus, han sido dirigidas a hispanos y negros, pone nuevamente a la Uniformad en el sillón de los acusados por conductas supuestamente racistas.

De acuerdo con la data policial, en El Bronx de 46 arrestos vinculados con el COVID-19, entre el 16 de marzo y el 10 de mayo, el 100% fue contra personas de color. En Brooklyn, no fue muy diferente, de 39 detenciones apenas 3 no implicó a personas negras o hispanas.

En Queens, 19 arrestos tuvieron como blanco las minorías, del total de 22 ejecutados oficialmente.

Estos números, ya inquietaban a organizaciones civiles y líderes políticos, pues es claro que nueve de cada 10 personas arrestadas por delitos relacionados con el control pandémico, pertenecen a estos grupos minoritarios.

Pero más allá de las estadísticas, algunas escaramuzas recrudecen este debate.

Este miércoles, un video que circuló en redes sociales, mostró una tensa situación en la estación Atlantic Avenue-Barclays Center del Subway, que se inició aparentemente cuando efectivos le dijeron a una afroamericana que su nariz y rostro, debían estar cubiertos, lo cual terminó en una fuerte discusión, la mujer sometida en el suelo, esposada y arrestada al frente de sus hijos.

La escena, fue el combustible para encender acusaciones que se mantenían a fuego lento la semana pasada.

La Fiscal General del estado, Letitia James, aseguró que estas disparidades podrían profundizar una división entre la Policía y las comunidades.

“El NYPD debe asegurarse mejor de que la raza, el color y el vecindario de un neoyorquino, no determinen cómo se actúa”, acentuó James.

Reacciones con el mismo tenor, tuvieron el contralor de la ciudad Scott Stringer, y el defensor del pueblo Jumanee Williams.

Inhumane. A young child watching their mother slammed to the ground.

There is no possible justification for this.

Let me say this AGAIN — the NYPD cannot be involved in social distancing enforcement. https://t.co/wqxw8FDmJT

— Scott M. Stringer (@NYCComptroller) May 14, 2020