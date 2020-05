El increíble regalo de Taylor Swift para una de sus fans que conmocionó las redes

Si hace unos días lograba emocionar a una enfermera con una carta en la que le agradecía su labor en la batalla contra el coronavirus y le prometía que trataría de conocerla personalmente tan pronto como fuera posible, ahora la cantante Taylor Swift ha hecho lo propio con otro admirador llamado Emerson Weber, de once años, según ha revelado el padre del joven en su cuenta de Twitter.

The past couple days have been beyond our wildest dreams, but today was a fairytale. I’m not sure I can fully capture what we just experienced, but I’ll do my best.

Este chico saltó a la fama recientemente gracias al detalle tan considerado que tuvo con el cartero de su barrio, a quien quiso darle las gracias por su trabajo con una simpática nota que le dejó en la puerta de su casa, y por ello la intérprete ha querido tener un gesto similar con él y felicitarle por semejante ejercicio de bondad.

Today, we saw Doug getting out of the truck with two BOXES of letters from around the country. We snapped a quick photo through the door as he and Emerson met for the first time. It was a beautiful moment on silent reciprocity. pic.twitter.com/WjpOJmxoNf

Además de dedicarle unas bonitas palabras en su misiva, la estrella del pop ha incluido en su paquete varios artículos promocionales de su ya finalizada gira, herramientas para la escritura de cartas artísticas y varias camisetas para que pueda exhibir abiertamente la admiración que siente por su ídolo.

One thing Em has said over & over this week is “this isn’t a girl writes a letter story, it’s an anyone can write a letter story.”

And, she’s right. We can all take small steps with a big impact.

But, she’s also wrong … when the woman writing the letter is @TaylorSwift13. pic.twitter.com/LylyJWdWh9

— Hugh Weber (@hughweber) May 13, 2020