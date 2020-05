Ilia Calderón recuerda con tristeza el no haber podido reaccionar después de recibir un ataque racista

La estrella de Univision de origen colombiano ha recibido ofensas por su color de piel, alguien incluso se atrevió a decirle: "Negro, ni mi caballo"

Ilia Calderón es una reconocida conductora de noticias en Univision que recientemente conversó Chiquinquirá Delgado para el programa de entrevistas “El Break de las 7”.

Con la venezolana el Ilia compartió un doloroso incidente de su pasado que aún mantiene presente en su memoria.

“Un dolor que me acompañó durante muchos años de mi vida fue no haberle podido responder a esa chica que me dijo: ‘Negro, ni mi caballo’… Yo pasé por el lado de ella y me trató como si la fuera a contagiar”, recordó entristecida.

Sin embargo, con el paso de los años encontró la fortaleza para responder a través de un libro. “Es mi turno: un viaje en busca de mi voz y mis raíces” es en alguna medida una “revancha” ante aquellas duras palabras. Ilia quiere con este escrito hacer un llamado al respeto, respetar a las personas en sus procesos, de que cada quien tiene derecho a decidir cómo y cuándo pueden y quieren contar sus historias. Que sepan que todos estos duros procesos se pueden superar y con la superación alcanzar también el éxito a nivel personal y profesional.