La actriz de Televisa que manejó un Uber por falta de oportunidades regresa a las telenovelas

View this post on Instagram

¡Que tengan un excelente día! 🙏🏻🥰🙌🏻👌🏻☀️ Makeup by 👉🏻 @karlafloresw . . . . . #LindoDia #AlejandraProcuna #actriz #chofiringuear #Amor #love #live #like #likes #likeit #mexican #girl #instagood #instamood #photography #photooftheday #professional #makeup #fashion #comment #mexico #influencer #picture #famosos #famous #happiness #zen #cool #daily #glamour